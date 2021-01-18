РИАМО - 18 янв. Начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян поручил провести рейды на наличие бездомных собак в течение недели, они пройдут вместе с министерством сельского хозяйства и затронут все стройплощадки Подмосковья, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно усилить поиск безнадзорных собак, чтобы в условиях морозов они не нападали на людей. Он отметил, что собаки не должны жить в строительных городках, у животных должен быть хозяин.

С января по ноябрь прошлого года в регионе отловили порядка 16,1 тысячи безнадзорных животных. На 2019 год год отлов составил чуть более 18 тысяч животных.

Осмотр отловленных животных проводят ветеринары. Затем их прививают от бешенства, стерилизуют и маркируют. Собаки с биркой в ухе не дают потомства и не агрессивны, они проходят карантин и обрабатываются против паразитов, также им под кожу вводится микрочип с индивидуальным номером.