РИАМО - 18 янв. Жители Москвы в понедельник заметили на участке ниже Перервинской плотины редкое природное явление, при котором по зеркалу воды скользят густые облака пара, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосводосток».

«При резком снижении температуры воздуха речная вода не успевает равномерно охлаждаться: донные слои остаются значительно теплее поверхности. При попадании в реку воды из Перервинской плотины происходит интенсивное смешивание слоев и общая температура воды на этом участке повышается», - объясняют специалисты.

Между тем, при контакте теплой воды с ледяным воздухом происходит интенсивное испарение.

В ведомстве уточнили, что феномен парения продлится недолго - до повышения температуры воздуха.