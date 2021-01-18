РИАМО - 18 янв. В текущем году министерство цифрового развития, связи и коммуникаций РФ планирует запустить мобильное приложение, куда можно будет занести документы на машину, это новшество могут апробировать в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Приложение облегчит жизнь автолюбителям, которые забывают водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). В приложение будет занесена цифровая копия документов и присвоен QR-код, который можно будет показать инспектору ДПС, если вдруг водитель забыл документы.

«2021 - год науки и технологий, поэтому данная тема особенно актуальная. Всего в Московской области зарегистрировано около 3 миллионов автомобилей. Но на региональных дорогах в день их гораздо больше. Кто-то проездом из других регионов, кто-то из Москвы», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

Он отметил, что вопрос с забытыми документами необходимо изучить более детально. Но, по его мнению, мобильное приложение – хорошая тема, которая облегчить жизнь автолюбителям.

В конце 2020 года была поднята тема о том, что необходимо уходить от бумажных штрафов, которые приходят на почту заказным письмом. Их необходимо перевести в электронный вид, так как это менее затратно.

«В Подмосковье на рассылку штрафов тратят порядка 3 миллиардов рублей. Если перевести в электронный вид, то сумма сократится. Также этот формат удобнее с точки зрения времени, не нужно заезжать на почту и забирать письмо. Сейчас, кстати, большинство оплачивают штрафы через госуслуги или приложения», - сказал член профильного комитета Мособлдумы Кирилл Жигарев.

По его словам, вопрос электронного водительского удостоверения назрел давно.

В пилотный проект по электронному водительскому удостоверению и СТС также могут войти Москва и Татарстан.

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