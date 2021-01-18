РИАМО - 18 янв. Более 300 учебных заведений в этом году посетят сотрудники МЖД с лекциями и открытыми уроками о правилах безопасности при переходе через железнодорожные пути, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Особое внимание будет уделено образовательным учреждениям расположенным вблизи железной дороги. Совместно с сотрудниками транспортной полиции будут проводиться рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности», – говорится в сообщении.

В прошлом году количество несчастных случаев, которые произошли с несовершеннолетними на объектах МЖД снизилось на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Так, количество подобных случаев уменьшилось на Белорусском и Киевском направлениях почти в два раза.

К распространенным причинам травматизма детей на железной дороге относятся хождение по путям, включая моменты, когда ребенок слушает музыку в наушниках. А также переход дороги перед поездом, который приближается, попытки залезть на платформу, спрыгнуть с нее и проезд на крыше вагона или автосцепке.

Московская железная дорога просит не оставлять детей без присмотра, а также напоминать им о правилах безопасности на железной дороге.