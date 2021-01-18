РИАМО - 18 янв. В преддверии праздника Крещения дорожные службы обустроили временный подъезд к святому источнику «Гремячий ключ» около деревни Взгляднево в Сергиево-Посадском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Теперь к святому источнику можно добраться по новой дороге. Для комфортного и беспрепятственного проезда верующих подготовлена временная дорога протяженностью порядка 1,8 километра и два парковочных пространства на 900 машино-мест», - говорится в сообщении.

На данный момент идет капитальный ремонт дорог к «Гремячему ключу». За 2020 год отремонтировали две автомобильные дороги, ведущие от федеральной трассы А-108 к деревне. Ремонт подъезда к самому источнику должны завершить до конца 2021 года.

Ежегодно за водой приезжают около 600 тысяч человек, но в пандемию, по информации подмосковного комитета по туризму, их количество снизилось втрое.