РИАМО - 18 янв. Здание спортивной школы «Серебряные акулы» в столичном районе Хорошево-Мневники обновят в ходе капитального ремонта, проект согласован, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосэкспертизы.

«Сегодня правительство столицы сконцентрировано на формировании качественной инфраструктуры для занятий спортом. Так, в городе активными темпами идет строительство новых и ремонт существующих спортивных объектов. По программе «Спорт Москвы» в 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию порядка десяти объектов общей площадью более 90 тысяч квадратных метров. Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта здания спортивной школы «Серебряные акулы», построенного по индивидуальному проекту», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Здание находится по адресу: район Хорошево-Мневники, улица Генерала Глаголева, дом 10, корпус 3. Спортшкола относится к ГБУ ФСО «Хоккей Москвы».

В здании обновят стены и цоколь, установят новые ограждения из сэндвич-панелей, устроят отливов и откосы, заменят окна, двери, ворота, витражи и вентиляционные решетки. Также заменят покрытие пандуса, ступеней и крыши ледовой арены.

Внутри у некоторых помещений изменят функции и обновят для этого отделку. В проекте предусмотрена замена пола вокруг ледовой арены.

В ходе капитального ремонта заменят освещение по периметру кровли, на входе, на ледовой арене, в тренажерном и физкультурном залах. На здании установят устройство молниезащиты. Отремонтируют системы водоотведения и отопления.