РИАМО - 18 янв. Здание спортивной школы «Серебряные акулы» в столичном районе Хорошево-Мневники обновят в ходе капитального ремонта, проект согласован, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосэкспертизы.
Здание находится по адресу: район Хорошево-Мневники, улица Генерала Глаголева, дом 10, корпус 3. Спортшкола относится к ГБУ ФСО «Хоккей Москвы».
В здании обновят стены и цоколь, установят новые ограждения из сэндвич-панелей, устроят отливов и откосы, заменят окна, двери, ворота, витражи и вентиляционные решетки. Также заменят покрытие пандуса, ступеней и крыши ледовой арены.
Внутри у некоторых помещений изменят функции и обновят для этого отделку. В проекте предусмотрена замена пола вокруг ледовой арены.
В ходе капитального ремонта заменят освещение по периметру кровли, на входе, на ледовой арене, в тренажерном и физкультурном залах. На здании установят устройство молниезащиты. Отремонтируют системы водоотведения и отопления.
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