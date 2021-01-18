РИАМО - 18 янв. Застройщик объявил о завершении всех работ в здании торгового комплекса «Бауцентр» в Пушкинском городском округе, проводится проверка готовности здания, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Бауцентр» - сеть магазинов товаров для строительства, сада и дома.

«На данном объекте было проведено пять проверок. В настоящее время завершается итоговая. Если инспекторы не выявят нарушения, в управлении будет рассмотрен вопрос о выдаче объекту заключения о соответствии проектной документации», - сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

На площади более 25 тысяч квадратных метров расположится торговый зал с зоной оранжереи и инфраструктура для работников и посетителей. Строительство велось в рамках второго этапа возведения ТРЦ «Акварель».