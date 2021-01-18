РИАМО - 18 янв. В столице согласовали проект двух многоэтажных домов на 336 квартир в районе Очаково-Матвеевское на западе города, говорится в сообщении пресс-службы комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

«В ходе жилой застройки в районе Очаково-Матвеевское возведут два 23-этажных многоквартирных дома, объединенных подземной одноуровневой автостоянкой с пристроенной рампой», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В двух домах будет 336 квартир: 66 однокомнатных, 274 двухкомнатных и 23 трехкомнатных. Торгово-бытовые объекты появятся на первых этажах зданий. Цоколь и стены первого этажа будут выполнены из керамического кирпича. Фасад остальных этажей будет из железобетонных панелей с последующей облицовкой керамическим кирпичом.

Все жилые и нежилые помещения здания будут отделаны изнутри до перехода в собственность в соответствии с их функционалом.

Территория вокруг домов будет благоустроена. Тут появятся детские и спортивные площадки, места отдыха. На территории высадят деревья и кустарники, а также установят освещение и малые архитектурные формы.