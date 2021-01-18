РИАМО - 18 янв. Проводится итоговая проверка новой автозаправочной станции вблизи деревни Лешково городского округа Истра на соответствие проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В настоящий момент инспекторы проверяют предоставленную застройщиком производственную и исполнительную документацию. По результатам проверки, в случае отсутствия нарушений, в Главгосстройнадзоре будет принято решение о выдаче объекту заключения о соответствии проектной документации», - сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

Общая площадь здания – 400 квадратных метров. Согласно проекту, АЗС должна включать в себя четыре топливораздаточных колонки с площадками для автомобилей, навес и здание сервисного обслуживания. Внутри здания – магазин, бистро, единая касса и подсобные помещения.