РИАМО - 18 янв. В столице завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего приезжего, который обвиняется в подготовке теракта на территории Московского региона, а также пропаганде терроризма, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Талант Онуров обвиняется в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма, совершенная с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей) и частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ (приготовление террористического акта)», — сказала Иванова.

Онуров в сентябре 2019 года приехал на территорию мегаполиса для того, чтобы совершить террористический акт. Мужчина в течение месяца искал соучастников, а также смотрел обучающие ролики, изучал литературу и выбирал место, чтобы совершить преступление.

С апреля 2018 года по июнь 2019 года мужчина, находясь на территории Киргизии, публиковал в интернете и мессенджере материалы, которые пропагандировали идеологию и деятельность международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ - ред.).

Во время совместной работы следователи СК Москвы и сотрудники ФСБ в октябре 2019 года пресекли деятельность обвиняемого и задержали его. Уголовное дело в отношении фигуранта уже направили в суд для рассмотрения по существу.