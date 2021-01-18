РИАМО - 18 янв. В поселке Кубинка Одинцовского округа девочка застряла ногой в спинке стула, чтобы ее вытащить, пришлось вызывать на помощь спасателей, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Работники 244-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь. Во время игры девочка засунула ногу между прутьев спинки стула и застряла.

«Мама девочки пыталась вытащить ножку дочери, но самостоятельно не смогла этого сделать и вызвала спасателей. Прибыв на место вызова, дежурная смена с помощью гидравлического инструмента аккуратно разжала прутья и освободила ножку малышки», – говорится в сообщении.

В этом месяце в Подольске спасатели вытащили ногу мальчика, застрявшую между стволами деревьев, когда он упал, катаясь с ледяной горки. Он получил закрытый перелом правой лодыжки.