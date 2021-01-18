РИАМО - 18 янв. Свыше 6,8 тыс случаев нарушения масочного режима выявили в ходе рейдов в Подмосковье с 1 октября минувшего года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

Сотрудники Госадмтехнадзора во избежание распространения Covid-19 совместно с полицией, администрациями и общественниками проводят рейды по контролю за соблюдением масочного режима и соцдистанции. Рейды проходят в торговых центрах, железнодорожных станциях, магазинах и автомобильных заправках.

«Всего с 1 октября текущего года проведено 2738 профилактических рейдов в муниципальных образованиях Московской области. <...> По итогам выявлено 6847 нарушителей масочного режима, а также 2745 случаев несоблюдения социальной дистанции. По всем случаям проведена разъяснительная работа», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

За минувшие сутки в области выявили 1381 случай инфицирования коронавирусом. Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 178 833 случая заболевания. Скончались 3299 человек, врачи вылечили 137 730 человек.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

18 ЯНВАРЯ

- Тестирование на поствакцинальный иммунитет к Covid-19 стартует в столице с 20 января, исследование будет проводить Центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

- В Минздраве рассказали, как долго нужно продолжать носить маски:

«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, <...> обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета, и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны», - сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

- Более 6,8 тыс случаев нарушения масочного режима выявили в Подмосковье с октября 2020 г. Рейды прошли в торговых центрах и магазинах, на железнодорожных станциях и заправках.

- Сомнолог рассказал, как коронавирус испортил россиянам сон. Проблемы со сном во время пандемии коронавируса наблюдаются и у тех, кто здоров.

- Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что переболел Covid-19 в легкой форме:

«У меня антитела. Я перенес в легкой форме коронавирус. <...> Буду советоваться с врачами», — сказал Лавров.

- Масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» начнется в феврале, об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

- До 20% вакцинированных от Covid‑19 в Подмосковье не проходят второй этап процедуры. Переносить введение второго компонента препарата приходится из-за заболеваний пациентов Covid-19 либо ОРВИ.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пожилых жителей Подмосковья приглашают на вакцинацию от коронавируса по телефону. 15 января в Подмосковье обзвонили 2 тысячи жителей старше 60 лет. При этом 176 человек согласились на вакцинацию.

- В Подмосковье увеличиваются поставки вакцины от коронавируса. Скоро регион получит еще 85 тысяч доз.

- Ежесуточное число госпитализаций Covid‑пациентов снизилось в Подмосковье на 13%. За прошедшую неделю выявлено 178,8 тысячи случаев подтвержденного ковида.

- Более 5 млн приглашений на вакцинацию от Covid‑19 отправили в Подмосковье. Также создана памятка о том, с какими заболеваниями необходимо привиться от коронавируса.

- Передвижные пункты вакцинации от Covid‑19 появятся на предприятиях Подмосковья. Выездная вакцинация начнется с 21 января.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 увеличится в Подмосковье до 220. Сейчас жители могут привиться в 93 пунктах.

- Более 300 тыс доз вакцины от Covid‑19 может получить Подмосковье в марте. Губернатор отметил важность второй прививки.

- Около 3 млн человек планируют привить от коронавируса в Подмосковье. Процедуру вакцинации прошли уже свыше 23 тысяч человек.

- В Подмосковье приступают к сворачиванию ковидных коек. В регионе снижается число выявляемых коронавирусных больных.

- Второй пункт вакцинации от коронавируса откроют в ГУМе. Вакцинация проводится бесплатно.

- Путин поручил своевременно выплатить зарплаты медикам за борьбу с Covid‑19 в праздники. Также медикам установили соцвыплаты в двойном размере за работу в праздники.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открылся в ГУМе. Прививку делают после осмотра и проверки документов.

- Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 22 857 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 381 больного. В Москве - 3 679.

- Большинство пациентов с коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.