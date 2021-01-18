РИАМО - 18 янв. За год фирменными экспрессами АО «Центральная ППК» воспользовались 4,072 миллиона человек, самым популярным стал маршрут Москва – Калуга, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Так, по маршруту Москва – Калуга за год перевезли почти 1,1 миллиона человек. На втором месте оказался маршрут Москва – Рязань с пассажиропотоком более 960 тысяч. На третьем месте оказался маршрут Москва – Тула, по которому проехали 757 тысяч человек.

«Больше всего пассажиров было перевезено в сентябре – более 500 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Фирменные экспрессы курсируют по межобластным маршрутам и соединяют Москву с Тулой, Калугой, Рязанью, Владимиром, Александровом.

Кроме того, они выполняют рейсы в два крупных подмосковных города – Дубну и Орехово-Зуево. Экспрессы легко узнать – на вагонах поездов (находящихся в собственности компании) размещены специальные наклейки, и они особым образом отображаются на табло на станциях и в электронном расписании ЦППК.