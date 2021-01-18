РИАМО - 18 янв. В понедельник в работе сайта Avito произошел сбой, внимание на проблему обратили пользователи, сообщается на сайте Downdetector.ru.

По данным сервиса, проблемы начались в 16:31 (мск). Пользователи говорят о проблемах со входом на сайт, а также жалуются на работу самого сайта.

На текущий момент на вход жалуется 55% пользователей, а на работу сайта – 44%.

Avito - интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах от частных лиц и компаний.