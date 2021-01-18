РИАМО - 18 янв. Нарушение электроснабжения в Чехове устранено в большинстве населенных пунктов в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

За прошедшие сутки в городском округе Чехов были зафиксированы аварийные отключения электроснабжения в 17 населенных пунктах в домовладениях частного сектора, общей численностью населения около 7 тысяч человек.

«Увеличение количества аварийных отключений электроснабжения в связи ухудшением погодных условий. Основной причиной возникновения ситуации стала повышенная нагрузка от использования дополнительных бытовых приборов для обогрева», - говорится в сообщении.

Сейчас на местах продолжают восстанавливать электроснабжение четыре бригады. В полном объеме электричество восстановят в ближайшие четыре часа.

Любая необходимая помощь оказывается администрацией и смежными структурами оперативно. Кроме того, администрацией Чехова в Домах культуры в селах Дубна и Стремилово организована подача горячего чая и перекуса.

А в деревнях Мерлеево (остановка «Мерлеево») и Горелово (на автобусной остановке «Поворот на Сохинки») в течение часа будут поданы микроавтобусы, чтобы доставить жителей в теплые помещения.

«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями, энергетики переведены в режим повышенной готовности. Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он подчеркнул, что министерство энергетики региона осуществляет постоянное информационное взаимодействие с энергокомпаниями, территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра и держит ситуацию на контроле.

Крупные электросетевые компании «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» перешли на усиленный режим работы из-за морозов. Сильный мороз с понижением температуры воздуха до минус 31 градуса продержится до конца этой недели, дальнейшее потепление может сопровождаться усилением ветра.

Обо всех аварийных отключениях необходимо сообщать, позвонив в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета. Для населения круглосуточно работает «Светлая линия»: 8(800)700-40-70 (звонок бесплатный). Телефон горячей линии «Мособлэнерго»: 8(800)550-00-55.