РИАМО - 18 янв. Коронавирусная инфекция стала причиной нарушения сна как у заболевших, так и у здоровых людей, сообщил врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна МГМУ имени И.М. Сеченова Михаил Полуэктов.

При этом 40% всех переболевших Covid-19 столкнулись с бессонницей или, наоборот, со слишком продолжительным сном, когда нет сил проснуться.

«В начале заболевания люди теряют сон или он резко ухудшается. Потом, когда развивается основное заболевание, человек начинает спать больше обычного. Когда посчитали статистику, то оказалось, что люди, зараженные коронавирусной инфекцией, где-то в 37% случаев испытывали такие проблемы со сном. Это довольно частое явление», – сказал Полуэктов в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что те, кто не болел, стали спать хуже из-за изменения привычной среды обитания. Например, из-за изоляции у людей снизилась двигательная активность. Кроме того, постоянно идет информационное давление.

«Такое повышенное ожидание чего-то неприятного является врагом сна. Было показано, что примерно 30% людей, которые не болели коронавирусом, получили нарушение сна», – рассказал Полуэктов.​

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Текстовая трансляция

18 ЯНВАРЯ

- Тестирование на поствакцинальный иммунитет к Covid-19 стартует в столице с 20 января, исследование будет проводить Центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

- В Минздраве рассказали, как долго нужно продолжать носить маски:

«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, <...> обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета, и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны», - сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

- Более 6,8 тыс случаев нарушения масочного режима выявили в Подмосковье с октября 2020 г. Рейды прошли в торговых центрах и магазинах, на железнодорожных станциях и заправках.

- Сомнолог рассказал, как коронавирус испортил россиянам сон. Проблемы со сном во время пандемии коронавируса наблюдаются и у тех, кто здоров.

- Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что переболел Covid-19 в легкой форме:

«У меня антитела. Я перенес в легкой форме коронавирус. <...> Буду советоваться с врачами», — сказал Лавров.

- Масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» начнется в феврале, об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

- До 20% вакцинированных от Covid‑19 в Подмосковье не проходят второй этап процедуры. Переносить введение второго компонента препарата приходится из-за заболеваний пациентов Covid-19 либо ОРВИ.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пожилых жителей Подмосковья приглашают на вакцинацию от коронавируса по телефону. 15 января в Подмосковье обзвонили 2 тысячи жителей старше 60 лет. При этом 176 человек согласились на вакцинацию.

- В Подмосковье увеличиваются поставки вакцины от коронавируса. Скоро регион получит еще 85 тысяч доз.

- Ежесуточное число госпитализаций Covid‑пациентов снизилось в Подмосковье на 13%. За прошедшую неделю выявлено 178,8 тысячи случаев подтвержденного ковида.

- Более 5 млн приглашений на вакцинацию от Covid‑19 отправили в Подмосковье. Также создана памятка о том, с какими заболеваниями необходимо привиться от коронавируса.

- Передвижные пункты вакцинации от Covid‑19 появятся на предприятиях Подмосковья. Выездная вакцинация начнется с 21 января.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 увеличится в Подмосковье до 220. Сейчас жители могут привиться в 93 пунктах.

- Более 300 тыс доз вакцины от Covid‑19 может получить Подмосковье в марте. Губернатор отметил важность второй прививки.

- Около 3 млн человек планируют привить от коронавируса в Подмосковье. Процедуру вакцинации прошли уже свыше 23 тысяч человек.

- В Подмосковье приступают к сворачиванию ковидных коек. В регионе снижается число выявляемых коронавирусных больных.

- Второй пункт вакцинации от коронавируса откроют в ГУМе. Вакцинация проводится бесплатно.

- Путин поручил своевременно выплатить зарплаты медикам за борьбу с Covid‑19 в праздники. Также медикам установили соцвыплаты в двойном размере за работу в праздники.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открылся в ГУМе. Прививку делают после осмотра и проверки документов.

- Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 22 857 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 381 больного. В Москве - 3 679.

- Большинство пациентов с коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.