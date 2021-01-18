РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец стали призерами первенства Московской области по лыжным гонкам, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Соревнования прошли на лыжном стадионе «Снежинка» имени Анфисы Резцовой в Химках. В них приняли участие порядка 300 спортсменов.

«Абсолютным победителем первенства среди юношей стал люберчанин Артем Барков, пробежав лыжную трассу протяженностью 3 километра за 8,46 минуты. Третье место среди девушек 2007-2008 годов рождения заняла Дарья Ветошкина», - отмечается в сообщении.