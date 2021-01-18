РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 янв. Депутат Московской областной думы, член партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско вместе с активистами МГЕР в рамках партийной акции «Спасибо врачам» привез сотрудникам ковидного центра в поселке Красково Люберец сладкие подарки, фрукты, бытовую технику, говорится в сообщении Люберецкого местного отделения партии.

«В рамках акции «Спасибо врачам» Дмитрий Дениско передал коллективу ковид-центра в Краскове 50 килограммов продуктов и три микроволновые печи. Персонал больницы был очень благодарен депутату и волонтерам за внимание и заботу», – говорится в сообщении.

По словам Дениско, в праздники врачи работали в активном режиме.

«Сейчас, к счастью, число заболевших начинает снижаться. Но работа у врачей все равно напряженная, поэтому хочется, чтобы они понимали и знали, что депутаты и волонтеры думают о них, хотят доставить радость», – добавил Дениско.

Ранее в рамках акции «Спасибо врачам» депутат передал 150 порций горячих обедов ковид-центру на базе ФОКа.

Визиты к медикам со стороны депутатов разных уровней будут продолжаться до тех пор, пока люди в белых халатах находятся на передовой борьбы с эпидемией.