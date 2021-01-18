РИАМО - 18 янв. Врач и популярная телеведущая Елена Малышева дала россиянам советы после смерти худрука киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, передает Газета.ru.

Она отметила, что у Грачевского была меланома, а также другие тяжелые болезни.

«Но он (Грачевский - ред.) всегда искрился счастьем. Когда такие люди уходят, то думаешь, что они еще могли бы жить», — отметила Малышева.

Малышева обратилась к гражданам с призывом подумать о будущем. Кроме того, она посоветовала вакцинироваться от коронавируса людям старше 65 лет. А также тем гражданам, которые страдают ожирением, сахарным диабетом, хроническими болезнями почек, легких и сердца.​

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