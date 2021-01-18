РИАМО - 18 янв. С начала 2021 года в хозяйствах Московской области провели вакцинацию свыше 2,65 миллиона голов птиц от болезни Марека, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в птицеводческих хозяйствах Подмосковья с начала текущего года проведена вакцинация против болезни Марека более 2,65 миллиона голов птиц», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Болезнь Марека представляет собой вирусную болезнь отряда куриных, которая характеризуется параличом конечностей, а также поражением кожного покрова, нарушениями в центральной нервной системе, новообразованиями на оболочках глаз, во внутренних органах и скелетной мускулатуре.

Воскресенский отметил, что к болезни восприимчивы куры, а индейки, фазаны, цесарки — в меньшей степени. В основном под заболевание попадают куры в возрасте от двух до пяти месяцев. Далее птица продолжительное время остается переносчиком вируса.

Для того, чтобы избежать заражения, владельцам хозяйств нужно предоставлять птицу специалистам для проведения плановых вакцинаций, а также обследований. Кроме того, не стоит приобретать птицу без документов ветсопровождения и карантинировать вновь поступающее поголовье в течение 30 дней с целью проведения исследований и обработок.

Дезинфекционные мероприятия должны проводиться в хозяйствах на постоянной основе.