РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 янв. На минувшей неделе в подмосковном Красногорске отработали более 100 обращений от жителей в соцсетях по поводу уборки снега, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Более сотни обращений отработано в социальных сетях по теме снегоуборки за минувшую неделю в Красногорске. Об этом сообщили в ходе еженедельного совещания в администрации муниципалитета в понедельник, 18 ноября», - говорится в сообщении.

Глава горокруга Эльмира Хаймурзина подчеркнула, что коммунальные службы должны качественно и в срок убирать дороги, тротуары и общественные пространства. Кроме того, она поручила профильному подразделению сокращать количество жалоб на портале «Добродел».

«Автовладельцам необходимо проявлять сознательность, не препятствовать выполнению механизированной уборки и переставлять свои машины, когда это необходимо», - отметила Хаймурзина.

Для оперативной отработки жалоб на уборку территории Красногорска действует Telegram-чат «Будет чисто 2020».