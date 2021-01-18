РИАМО - 18 янв. Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в бытовке на северо-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, 17 января в бытовке на автостоянке на проезде Шокальского обнаружено тело мужчины 1969 года рождения с колото-резаными ранениями», — сказала Иванова.

Подозреваемого 1981 года рождения удалось оперативно задержать. С ним проводятся необходимые следственные действия. Расследование по уголовному делу продолжается.