РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. На прошедшем в Солнечногорске первенстве Московской области по греко-римской борьбе спортсмены из Люберец завоевали второе и третье места, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец результативно выступили на соревнованиях по греко-римской борьбе среди кадетов до 18 лет. Места распределились следующим образом: второе место – у Олега Мулюкина, третье – у Сергея Мещерякова и Османа Шукурова. Теперь ребятам предстоит выступить на первенстве ЦФО в Рязани», – говорится в сообщении.

Всего в первенстве региона, прошедшем 16 января, участвовали порядка 200 спортсменов.