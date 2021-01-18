РИАМО - 18 янв. Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают мониторить толщину льда на водоемах Подмосковья, в понедельник они выявили еще семь опасных водоемов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Жителям региона лучше не выходить на лед реки Лопасня в Чехове, озера Цемлянка в Серпухове, реки Ока в Серпухове, Кашире, Луховицах, реки Москвы в Коломне, Бронницах, Жуковском, реки Яуза в Мытищах, Рузе. А также на лед реки Вохонка в Павловском Посаде и реки Волга в Дубне.

«Спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы совместно с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области и пожарно-спасательных гарнизонов патрулируют водоемы Подмосковья и замеряют толщину льда на них», - говорится в сообщении.

Толщина льда на некоторых водоемах достигает 60 сантиметров, средняя толщина льда на водоемах Московской области составляет более 28 сантиметров.