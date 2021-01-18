РИАМО - 18 янв. Первое заседание Московской областной думы в рамках весенней сессии пройдет 21 января, на нем рассмотрят законопроект об активных видах туризма, а также вопросы экологии, научного потенциала и благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«В целом в приоритетах нашей деятельности на предстоящее время – в первую очередь, социальная поддержка. Несмотря на то, что экономика региона пострадала из-за коронавируса, мы продолжим изыскивать законодательные возможности, чтобы дополнительно поддержать наших граждан в этот непростой период», – сказал председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

Он добавил, что не менее важной темой является поддержка волонтеров, находящихся на передовой. В зоне особого внимания находятся и различные преференции для предпринимательства. Также продолжится активная работа по экологии. Положительные сдвиги в сфере обращения с отходами в Московской области уже видны жителям региона. Имеется и вопрос, который связан с правильной утилизацией медотходов, он возник по причине пандемии.

Брынцалов отметил, что в силу вступит закон об обращении со строительным мусором. Особое внимание планируется уделить ликвидации незаконных свалок. Год науки и технологий актуален для региона в связи с расположением в нем восьми из 14 наукоградов РФ. Здесь сосредоточилось более 40 исследовательских и научных институтов других отраслей народного хозяйства, включая те, что имеют общероссийское значение. В Подмосковье ведется 13% всех научных разработок страны.

Так, в ходе сессии будут рассмотрены законопроекты, позволяющие развивать научный потенциал Подмосковья.

В перечне актуальных вопросов на текущий момент остаются вопросы обеспечения младшеклассников горячим питанием, переход сотрудников на удаленку, развития туризма региона и благоустройство.

На первом заседании весенней сессии планируется рассмотреть законопроект об активных видах туризма, документ, предполагающий предоставлять земельные участки в аренду без торгов под развитие, строительство логистических, распределительных центров, а также внести изменения в закон о научно-технической политике и другие вопросы.