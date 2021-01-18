РИАМО - 18 янв. В целях личной безопасности не стоит кататься на ватрушке с горки в темное время суток, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

О правилах катания на ледяных горках напомнил начальник поисково-спасательного отряда №16 «Мособлпожспаса» Александр Голяк.

«Так, например, катайтесь только по одному, не ложитесь на тюбинг, тем более головой вперед. Не катайтесь в темное время суток. Чтобы подняться на горку, используйте специальные лестницы. Не поднимайтесь по самому спуску, иначе вас может сбить другой человек», - сказал Голяк.

Он отметил, что эти простые правила необходимо помнить каждому отдыхающему.

«Соблюдая несложные правила катания с горок, можно обезопасить себя и окружающих от возможных травм и повреждений», - заключил спасатель.