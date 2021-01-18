РИАМО - 18 янв. В 2021 году в Московской области планируется провести 44 региональных, всероссийских и международных фестиваля, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Жителей региона ждут международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину, фестиваль «Джазовые сезоны» Игоря Бутмана в музее-заповеднике «Горки Ленинские», фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим», международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова и международный литературный фестиваль «Антоновские яблоки» в Коломне.

«Помимо традиционных фестивалей, <...> жителей и гостей Подмосковья ждут три новых проекта. К ним относится фестиваль «Лето. Музыка. Парк», фестиваль кинопесни имени О.А. Анофриева и мероприятие в Зарайске, посвященное 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского», — говорится в сообщении.

Претерпят изменения два популярных проекта. Так, конкурс искусств «Город А», ставший настоящей творческой лабораторией Московской области, выйдет на уровень Центрального федерального округа, а молодежный фестиваль танцевальной культуры «Пространство танца» планируется сделать всероссийским, финал пройдет в течение двух дней в трех подмосковных парках.

Первого февраля также стартует конкурс Московской области «Графика города». Его участником может стать любой желающий, в том числе коллектив авторов, вне зависимости от возраста, уровня профессиональной подготовки и места жительства.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>