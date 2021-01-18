Первый выездной пункт вакцинации от коронавируса начал работать в понедельник, 18 января, в ГУМе на Красной площади. С 20 января в Мосвке заработают и другие выездные прививочные пункты в популярных точках города – прививку теперь можно будет сделать без посещения поликлиники. Как прошел первый день работы выездного пункта вакцинации в торговом комплексе в центре столицы, читайте в материале РИАМО.
По пути на работу
Несколько человек быстрым шагом, обгоняя друг друга, идут в ГУМ – ровно к открытию.
«Вам всем на третий, на третий, прямо по этой линии!» – сразу отвечает охранник на входе, еще не дослушав вопрос.
Сегодня здесь открывают первый выездной пункт вакцинации от Covid-19. Новогодние поздравления и советские мелодии сменяются напоминанием: «В нашем магазине работает мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Защитите себя и своих близких!»
Идем по указателям, которые расставлены между новогодних елок и украшений.
«Волнуетесь?» – спрашиваю у молодого человека с портфелем в руках.
«А что волноваться? Мне бы побыстрее, на работу спешу. А то в обычную поликлинику не попадешь никак! Здесь быстрее», – отвечает он.
Получить вакцину в таком мобильном пункте может любой совершеннолетний житель Москвы – предварительной записи нет, достаточно показать паспорт и страховой полис. При этом желающий не должен иметь противопоказаний, к которым относятся беременность, период грудного вскармливания, симптомы ОРВИ, обострение хронической болезни. Перед вакцинацией пациент проходит предварительное анкетирование о состоянии здоровья и подписывает согласие на ввод препарата.
Пункт вакцинации – небольшая комната, изначально предназначенная под торговую точку. Здесь расположена стойка регистрации, где записывают участников. Рядом – гардероб и несколько стульев для зоны отдыха, два кабинета (предварительного осмотра и процедурный). По периметру кабинета расклеены информационные плакаты о препарате и возможных осложнениях.
Всего процесс вакцинации занимает примерно 40 минут. Сюда входит несколько этапов: регистрация, осмотр терапевта, введение препарата и последующее наблюдение врачей – пациент после процедуры должен находиться рядом со специалистами еще полчаса.
«Вакцина двухкомпонентная, поэтому через 21 день мы сами записываем посетителя на повторную вакцинацию в этой же точке. В нашем кабинете вакцинации есть все необходимое оборудование и, в частности, холодильник, в котором хранится вакцина при достаточно низкой температуре. И с соблюдением всех требований хранения мы постоянно пополняем запасы препарата», – объясняет Наталья Кузенкова, главный врач поликлиники №68.
По словам специалиста, пациентам вводят препарат «Гам-КОВИД-Вак» (медицинское название «Спутника V»), который предварительно размораживают – одного флакона хватает на пятерых человек. Постоянно храниться вакцина обязательно должна в замороженном состоянии – именно поэтому для открытия точки вакцинации необходимы холодильники и постоянная подача электричества.
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Превзошли ожидания
К открытию рядом со стеклянными дверьми мобильного пункта скапливаются две очереди: из журналистов и пациентов. Последняя увеличивается буквально каждые пять минут. Большая часть участников – люди пенсионного возраста, однако студенты тоже встречаются довольно часто.
«Да уж, я, конечно, подозревал, что придут многие. Но чтобы столько...» – с удивлением говорит молодой человек в толстовке с надписью «Мосволонтер».
Таких волонтеров на площадке около пяти – их пригласили организовывать процесс: следить за соблюдением дистанции в 1,5 м и ношением масок и перчаток, консультировать посетителей по всем вопросам. Они ходят вдоль очереди, выстраивают участников, иногда успокаивают волнующихся.
«Знаете, я так переживаю, даже не могу ничего сказать. И вроде для себя все решила, это действительно нужно. Но все равно немного страшно…» – прерываясь и заикаясь, делится женщина в шубе.
Активно переживающих пациентов немного – большинство спокойно ждут своей очереди: читают книги, фотографируются, разговаривают друг с другом на отвлеченные темы.
Основная мотивация для многих – обезопасить себя от вируса на ближайшее будущее.
«Я в феврале в больницу ложусь – мало ли, что могу там подцепить! Не знаю, стала бы я делать прививку без этого обстоятельства, но пока выбора другого нет», – делится пожилая женщина.
Некоторые пришли по другим причинам – например, говорят, что справка о наличии антител позволяет быстрее устроиться на работу.
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Процесс
В пункт вакцинации запускают по пять человек, чтобы избежать скопления народа в маленьком пространстве. Видно, как сотрудники пытаются ускорить работу: из-за большого количества желающих и журналистов процесс затянулся. Большинство стоят в очереди второй час. Организаторы обещают открыть второй кабинет для вакцинации – когда приедет другая часть сотрудников.
«Проходите, снимайте кофту – нам нужно любое ваше плечо», – говорит медсестра в процедурном кабинете, приглашая очередного пациента.
Пока пожилая женщина снимает свитер, специалист информирует ее о том, что необходимо в ближайшие три дня воздержаться от физических нагрузок, посещения сауны, бассейна и употребления алкоголя. Женщина кивает, садится на кушетку и подставляет плечо.
Перед выходом из кабинета пациента еще раз консультируют о возможных побочных эффектах: слабости, ломоте в мышцах, высокой температуре. На руки медсестра выдает памятку участника вакцинации и сертификат.
«Ждем вас через 21 день для введения второго компонента препарата», – говорит медсестра.
В зале ожидания те, кто получили прививку, уже перемешались с теми, кто только ждет ее. Кто-то ест мороженое (подарок от администрации ГУМа каждому участнику вакцинации), кто-то читает полученную памятку, кто-то – делится впечатлениями. В целом уйти можно и раньше, чем через полчаса – за этим особенно не следят.
«Да, лично я только ради этого и пришла сюда», – смеясь, отвечает ей другая посетительница.
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Второй пункт
Спустя час проверить работу мобильного пункта вакцинации в ГУМе приезжает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова поясняет, что открытие такого пункта в ГУМе очень удобно, так как люди могут сделать прививку, не отвлекаясь от досуга.
«Мы благодарим руководство ГУМа, которое предоставило нам такие условия для организации вакцинации. В ближайшее время мы откроем еще один пункт на территории ГУМа, сами видите, какой большой спрос», – обещает вице-мэр.
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