РИАМО - 18 янв. В Дмитровском городском округе от автостанции Дмитров до храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Жестылево перевозчиком «Домтрансавто» в праздник Крещения будет запущен бесплатный маршрут под названием «Дарим тепло», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области​.

«Автобус будет курсировать в режиме шаттла каждые 20 минут, начиная с 21:00 и до 01:20 от автостанции, и обратно от храма Покрова Пресвятой Богородицы с 21:00 до 02:00», – говорится в сообщении.

Для пассажиров подготовили специальный теплый автобус, который обозначали спецнаклейками «Мобильный пункт обогрева «Дарим тепло». Предполагается, что граждане смогут не только погреться в автобусе, но и подождать своей очереди в купель, а также выпить горячий чай.

Крещение Господне празднуются 19 января и является одним из главных православных праздников.