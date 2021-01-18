РИАМО - 18 янв. Заторы на столичных дорогах в понедельник вечером достигнут 7-8 баллов из 10 возможных, сейчас плотность движения оценивается в 6 баллов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Движение в городе рабочее, сейчас на дорогах 6 баллов. После вчерашнего снегопада коммунальная техника продолжает убирать город», - говорится в сообщении.

Основные затруднения в движении наблюдаются на МКАД (внешняя сторона, от Щелковского шоссе до Осташковского шоссе), Волгоградском проспекте (в направлении центра, в районе метро «Текстильщики») и Рязанском проспекте (в направлении центра, в районе метро «Нижегородская»).

Автомобилистам посоветовали планировать поездки на машине заранее, по возможности отложить их на внепиковое время.

На дорогах сильная гололедица. Водителей просят соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.