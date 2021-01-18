РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. С 19 января в городском округе Люберцы заработают дополнительные четыре пункта, а с 20 января - мобильный комплекс для вакцинации населения от коронавируса, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В понедельник в рамках совещания с членами областного правительства и главами муниципалитетов, которое провел губернатор Московской области Андрей Воробьев, рассмотрели текущую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции в регионе, старт масштабной вакцинации от Covid-19.

«С 19 января в городском округе Люберцы открывается дополнительно еще 4 пункта вакцинации на базе поликлинических отделений: №5 (Октябрьский проспект, дома №№ 66-68), №8 (поселок Октябрьский, улица Ленина, дом №48), №9 (поселок Томилино, улица Гаршина, дом №20А), №11 (поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом №40)», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что с 20 января будет работать мобильный комплекс по вакцинации в торговых центрах по графику: ТЦ «Выходной» - понедельник, суббота с 10:00 до 17:00, ТЦ «Орбита» - вторник, четверг с 10:00 до 17:00, ТЦ «Светофор» - среда, пятница с 10:00 до 17:00, ТЦ «Подосинки» - воскресенье с 10:00 до 14:00.

Ружицкий пояснил, что также мобильный комплекс будет выезжать в организации округа.

«Для проведения вакцинации от коронавируса в городском округе Люберцы уже работают четыре пункта на базе следующих поликлинических отделений: №2, (Люберцы, улица Льва Толстого, дом №5), №3, (поселок ВУГИ, дом №26А), №4 (улица Красногорская, дом №22В), №6 (улица Назаровская, дом №3)», - добавил Ружицкий.

Вакцинация проводится вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработчиком и производителем которой является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Она проходит в два этапа с разницей в 21 день.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

18 ЯНВАРЯ

- Масштабный выпуск вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» начнется в феврале, об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

- До 20% вакцинированных от Covid‑19 в Подмосковье не проходят второй этап процедуры. Переносить введение второго компонента препарата приходится из-за заболеваний пациентов Covid-19 либо ОРВИ.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пожилых жителей Подмосковья приглашают на вакцинацию от коронавируса по телефону. 15 января в Подмосковье обзвонили 2 тысячи жителей старше 60 лет. При этом 176 человек согласились на вакцинацию.

- В Подмосковье увеличиваются поставки вакцины от коронавируса. Скоро регион получит еще 85 тысяч доз.

- Ежесуточное число госпитализаций Covid‑пациентов снизилось в Подмосковье на 13%. За прошедшую неделю выявлено 178,8 тысячи случаев подтвержденного ковида.

- Более 5 млн приглашений на вакцинацию от Covid‑19 отправили в Подмосковье. Также создана памятка о том, с какими заболеваниями необходимо привиться от коронавируса.

- Передвижные пункты вакцинации от Covid‑19 появятся на предприятиях Подмосковья. Выездная вакцинация начнется с 21 января.

- Количество пунктов вакцинации от Covid‑19 увеличится в Подмосковье до 220. Сейчас жители могут привиться в 93 пунктах.

- Более 300 тыс доз вакцины от Covid‑19 может получить Подмосковье в марте. Губернатор отметил важность второй прививки.

- Около 3 млн человек планируют привить от коронавируса в Подмосковье. Процедуру вакцинации прошли уже свыше 23 тысяч человек.

- В Подмосковье приступают к сворачиванию ковидных коек. В регионе снижается число выявляемых коронавирусных больных.

- Второй пункт вакцинации от коронавируса откроют в ГУМе. Вакцинация проводится бесплатно.

- Путин поручил своевременно выплатить зарплаты медикам за борьбу с Covid‑19 в праздники. Также медикам установили соцвыплаты в двойном размере за работу в праздники.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открылся в ГУМе. Прививку делают после осмотра и проверки документов.

- Большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 22 857 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 381 больного. В Москве - 3 679.

- Большинство пациентов с коронавирусом остаются заразны не более 10 дней после появления симптомов болезни. Средний инкубационный период при заражении коронавирусом составляет 5-6 дней, максимальный - 14 дней.