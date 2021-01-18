РИАМО - 18 янв. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила выставление на торги двух земельных участков в Юго-Западном и Западном округах под реализацию общественных объектов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Участки находятся по адресам: улица Старобитцевская, владение 16 (ЮЗАО) и улица Терешково, участок 1 (ЗАО).

«На участке площадью 0,9 гектара на Старобитцевской улице предлагается построить многофункциональный комплекс, в котором можно будет разместить объекты бытового обслуживания, офисы, банки, медицинские учреждения, спорт и общепит. Одобренная суммарная площадь комплекса составляет 13 592 квадратных метра», — говорится в сообщении.

На улице Терешково на участке площадью 0,33 гектара власти предлагают построить физкультурно-оздоровительный центр площадью 4620 квадратных метров.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова сказала, что будет проходить земельный аукцион на выкуп данных участков. Сейчас участки свободны от застройки.