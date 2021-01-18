РИАМО - 18 янв. Возгорание произошло в железобетонном двухэтажном складе в Долгопрудном, пожарным удалось его ликвидировать, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В 10:19 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Долгопрудный, Лихачевский проспект, дом 46», - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных происходило открытое горение кровли склада по всей площади – 300 квадратных метров.

В 11:02 пожар локализовали, в 11:07 – ликвидация открытого горения. В 16:47 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Привлекаемые силы и средства: 44 человека и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России – 37 человек и 11 единиц техники.