РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 янв. В Котельниках подходит к завершающей стадии подготовка к крещенским купаниям, в иордани уже установили водонепроницаемые световые гирлянды, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Для проведения купаний в пруду, расположенном в непосредственной близости от храма Святого Виктора-воина в живописном сквере микрорайона Белая Дача, оборудована купель, полностью соответствующая требованиям безопасности.

«В настоящее время по поручению администрации Котельников сотрудники службы эксплуатации электрооборудования коммунального предприятия МУЖКП «Котельники» устанавливаюи безопасный погружной источник света – водонепроницаемые гирлянды для освещения подводной части купели, подключают наружные осветительные приборы и тепловые пушки в пунктах обогрева», – говорится в сообщении.

Также они организуют подачу электроэнергии для приготовления горячего чая.

«В полной готовности находятся передвижные дизельные генераторы для использования в качестве резервных источников питания в случае непредвиденного отключения электроснабжения», – отмечается в материале.