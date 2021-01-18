РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. В подмосковных Котельниках за неделю заменили 38 осветительных элементов в микрорайоне Белая Дача, микрорайоне Опытное поле, а также по 2-му и 3-му Покровскому проездах, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«За прошедшую неделю в рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту линий наружного освещения на территории Котельников обслуживающей организацией «Норенс Групп» были выполнены следующие мероприятия: произведены ремонт четырех светильников и замена 38 осветительных элементов в микрорайоне Белая Дача, микрорайоне Опытное поле, а также по 2-му и 3-му Покровскому проездах», - говорится в сообщении.

Также восстановлена работа торшерной линии 18 элементов в микрорайоне Силикат; выполнены мероприятия по очистке 33 опор освещения от несанкционированной и незаконно размещенной рекламы (объявления, рекламные буклеты и прочее) по улице Кузьминская, а также 2-му и 3-му Покровскому проездах.