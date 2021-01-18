РИАМО - 18 янв. В Сети опубликовали видеозапись, на которой видно, что самолет МС-21 стоит за пределами ВПП, видео опубликовано на сайте РЕН ТВ.

«Первый авиационный инцидент произошел с новым самолетом МС-21. <...> Самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы в подмосковном Жуковском», - говорится в сообщении.

На записи видно, что самолет стоит за пределами взлетно-посадочной полосы. Шасси лайнера почти полностью погрузились в снег. Рядом с воздушным судном находятся сотрудники наземных служб.

Пострадавших в результате инцидента нет. Видимых повреждение воздушное судно также не получило.

МС-21 - новый самолет, который совершил первый полет 15 декабря.

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Жуковском. ВИДЕО>>