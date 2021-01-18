РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. Люберецкий спортсмен Иван Захаров получил золото на чемпионате Центрального совета Федеральной службы охраны профсоюзов «Россия» по самбо, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В минувшие выходные прошел чемпионат Центрального совета ФСО профсоюзов «Россия» по самбо, посвященный памяти заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР А.А. Харлампиева.

«В весовой категории до 71 килограмма победу одержал люберчанин Иван Захаров. Поздравляем с высоким результатом!» - говорится в сообщении.

Захаров стал лидером в своей весовой категории и выиграл путевку на чемпионат России по самбо.