РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 янв. 303 заявки от жителей Люберец обработали в ЕДС с начала 2021 года, наивысшие темпы снижения числа обращений зафиксированы в категории «Неисправное освещение подъезда», сообщила Главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Ольга Федина.

«С начала 2021 года Госжилинспекция Московской области обработала 303 заявки жителей городского округа Люберцы в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО). Это на 28% меньше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом в конце 2020 года», – сказала Ольга Федина.

Надзорное ведомство контролирует исполнение заявок в областном Центре управления регионом (ЦУР).

Наивысшие темпы снижения зафиксированы в категориях: «Неисправное освещение подъезда/входной группы» (минус 58%); «Неисправности дверей в местах общего пользования» (минус 33%). А наибольшее количество обращений из муниципального образования (40) поступило в категории «Ненадлежащая уборка подъездов (нарушение периодичности уборки, наличие мусора и грязи)».

Федина напомнила: подать заявку в Единую диспетчерскую службу можно через портал eds.mosreg.ru. Управляющая организация должна принять ее в течение 24 часов и затем провести необходимые работы в сроки, установленные в специальном классификаторе. При этом житель вправе не согласовать отчет о проведенных работах, если их качество его не устраивает.