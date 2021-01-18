РИАМО - 18 янв. Жителей подмосковного Реутова приглашают записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по телефону городского call-центра по вопросам здравоохранения, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В связи с тем, что от жителей поступали неоднократные обращения о сбоях на единой горячей линии Московской области 122, сегодня мы приняли решение о том, что теперь запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции будет производиться в том числе и с помощью городского call-центра по телефону 8(495)108-16-35», – сказал Каторов.

Глава муниципалитета также добавил, что для удобства жителей Реутова в конце октября 2020 года совместно с медицинским блоком была запущена горячая линия по вопросам здравоохранения.

«Помимо прочего, по телефону call-центра можно узнать о готовности анализов на Covid-19 и получить ответы на другие важные вопросы. Ежедневно операторы обрабатывают от 300 до 500 входящих звонков, при этом время ожидания составляет менее одной минуты», – отметил Каторов.

Кампания по вакцинации от Covid-19 в Реутове проводится на базе поликлиники №1 (улица Гагарина, 4). Жители от 18 лет абсолютно бесплатно и на добровольной основе в два этапа могут привиться современной вакциной «Гам-Ковид-Вак», которая прошла все необходимые клинические испытания.

Записаться на вакцинацию по номеру 8(495)108-16-35 можно с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 15:00, воскресенье – выходной.