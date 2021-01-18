РИАМО - 18 янв. В этом году в районе Лосиноостровский на северо-востоке Москвы введут в эксплуатацию жилой дом на 168 квартир для переселения по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Строители завершили монолитные работы и подключение жилого дома к наружным инженерным сетям. В настоящее время ведутся отделочные работы и работы по устройству внутренних инженерных систем», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Односекционный дом с подземной парковкой строится по адресу: Тайнинская улица, владение 13. В новостройке будет 57 однокомнатных квартир, 93 двухкомнатных и 18 трехкомнатных. Общая площадь квартир превысит 9,2 тысячи квадратных метров.

Отделка квартир соответствует стандартам реновации. Две квартиры специально оборудуют для маломобильных жильцов: расширят проемы и установят специальную сантехнику.

При внешней отделке здания применяют систему вентилируемого фасада с использованием искусственного камня и систему «мокрого» фасада с декоративными элементами. Лоджии застеклят, а на стены повесят короба для кондиционеров.

«В вестибюле жилой части разместятся: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установят три лифта – один грузоподъемностью 1 тысяча килограммов и два по 400 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации», - отмечается в сообщении.

На входе в здание нет лестницы – пол сделан на одном уровне с землей. Благодаря этому будет удобно завозить в подъезд детские и инвалидные коляски. Также на входе в дом уложена противоскользящая плитка.

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