РИАМО - 18 янв. Оппозиционера Алексея Навального по решению Химкинского суда арестовали на 30 суток, передает ТАСС.

Блогер будет оставаться под стражей до суда, на котором решат вопрос о замене ему условного наказания по делу «Ив Роше» на реальное.

«Химкинский суд решил, что Навальный будет находиться под арестом до 15 февраля», — сказал адвокат Вадим Кобзев.

Навального задержали вечером 17 января после того, как он прилетел в аэропорт Шереметьево из Германии, где лечился в клинике «Шарите». Причиной для задержания стало неоднократное нарушение условий испытательного срока.

По данным столичного управления ФСИН, Навальный продолжал оставаться в Германии уже после завершения лечения и восстановления. В связи с неявкой в уголовно-исполнительную инспекцию ему направили уведомления, которые были им проигнорированы. Таким образом, блогер нарушил условие испытательного срока.

Кроме дела «Ив Роше», у Навального также есть условный срок по делу «Кировлеса». По этим делам его обвиняли в крупной растрате и хищении.​

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