РИАМО - 18 янв. Басманный суд столицы в понедельник арестовал экс-следователя по делу о поджоге отдела Следственного комитета Максима Митасова, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

Бывшего следователя по особо важным делам обвиняют в поджоге территориального отдела Следственного комитета Троицкого и Новомосковского административного округа. Он хотел добиться увольнения руководителя отдела, с которым у него начался конфликт. Митасова задержали сотрудники ФСБ 1 декабря.

«Басманным судом ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Митасова избрана мера пресечения в виде заключения под стражей до 30 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее Митасова отправили под домашний арест, но решение обжаловала прокуратура. Тогда Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение.