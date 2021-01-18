РИАМО - 18 янв. В 2021 году 231 школа примет участие в открытом московском инклюзивном фестивале «1+1»: равные условия – равные возможности, он будет посвящен теме путешествий по России, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки Москвы.

К участию приглашались инклюзивные команды общеобразовательных, коррекционных школ, колледжей, реабилитационные центры.

«Шестой год московский инклюзивный фестиваль предлагает обучающимся и их родителям включиться в коллективный творческий процесс. Школьные инклюзивные коллективы могут участвовать как в одном, так и в двух направлениях: художественно-творческом и интеллектуально-познавательном», — отмечается в материале.

Участниками являются инклюзивные коллективы, в состав которых входят дети и молодежь с разными образовательными потребностями, обусловленными возможностями их здоровья, в возрасте от 5 до 20 лет в художественно-творческом направлении и от 10 до 20 лет в интеллектуально-познавательном направлении.

Каждый из коллективов представит образ страны в одной из традиционных номинаций — афиша концертной программы, видеотрейлер концертной программы и концертная программа. В этом году заявки на участие подали 230 образовательных организации столицы и одна школа из Новосибирской области.

Фестиваль «1+1»: равные условия — равные возможности является проектом, который способствует созданию творческой среды, в которой каждый школьник сможет проявить себя, поделиться своим опытом и интересами с другими, показать широкой аудитории результат деятельности слаженной команды.