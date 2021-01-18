РИАМО - 18 янв. В подмосковном Ступине продается нежилое помещение возле дома отдыха «Здоровье», лот находится в хозяйственном ведении столичного Центра управления городским имуществом, говорится в сообщении пресс-службы центра.

«Лот площадью 99,2 квадратного метра и стартовой ценой 1,6 миллиона рублей востребован среди покупателей не только из-за доступной цены на такой большой метраж, но и удачного месторасположения вблизи остановки общественного транспорта. Инвестор сможет реализовать здесь продуктовый магазин, дом быта, аптеку или иные объекты для нужд района», - сказал заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Александр Окунев.

Здание находится вблизи поселка Малино. У объекта свободное назначение, нет обременений, имеется отдельный вход.

Зарегистрироваться на участие в аукционе можно до 28 января. Торги пройдут 3 февраля. Стартовая цена составляет 1,6 миллиона рублей.