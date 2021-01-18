РИАМО - 18 янв. В районе Южное Медведково на северо-востоке столицы открылся новый многопрофильный спортивный клуб с бассейном и зоной спа, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Многопрофильный спортивный клуб «Облака Fitness» расположился в новом четырехэтажном здании, общая площадь которого составляет 2,5 тысячи квадратных метров. В большом 800-метровом зале установлены современные спортивные тренажеры. Кроме того, в спортклубе будет работать зона групповых программ, зона единоборств, залы йоги, аквазона с бассейном и спа-салоном», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Клуб предлагает разнообразные спортивные программы, в том числе по самообороне для женщин, кикбоксигу, боксу, греко-римской борьбе, танцевальные тренировки и групповые гонки на велотренажерах. Детская комната предназначена для развивающих и корректирующих занятий.

В 2020 году за счет инвесторов в Москве было введено в эксплуатацию девять спортивных объектов.