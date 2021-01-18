РИАМО - 18 янв. Поисково-спасательный отряд №29 «Мособлопожспаса» оказал помощь мужчине, пострадавшему в ДТП на 68-м километре Ленинградского шоссе в подмосковном городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Старший смены Анатолий Орлянский отметил, что из-за непогоды водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в ограждение, в результате чего машина перевернулась на крышу.

«Дежурная смена спасателей отключила аккумулятор автомобиля во избежание возгорания и оказала мужчине первую помощь. Прибывшая на место аварии бригада медиков доставила пострадавшего в Солнечногорскую районную больницу», – сказал Орлянский.

Он добавил, что управление автомобилем в сложных погодных условиях требует максимальной концентрации. В зимнее время особенно важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, не стоит резко тормозить и перестраиваться.