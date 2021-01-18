РИАМО - 18 янв. Самолет МС-21 в понедельник выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы подмосковного аэропорта Жуковский, сообщает ТАСС.
Это происшествие не повлияло на работу воздушной гавани.
«Речь идет о происшествии в рамках испытательной работы. К деятельности аэропорта событие отношения не имеет и не влияет на его работу — изменений в расписании не планируется», — говорится в сообщении.
Пострадавших в результате инцидента нет. Видимых повреждение воздушное судно также не получило.
МС-21 совершил первый полет 15 декабря. Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода, полет составил почти 1,5 часа.
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