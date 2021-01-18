РИАМО - 18 янв. Период неблагоприятный метеорологических условий I степени объявляют в Подмосковье с 18:00 понедельника до 10:00 19 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Он уточнил, что в указанный период в атмосферном воздухе плохо рассеиваются вредные примеси.
В это время жителям Подмосковья рекомендуют ограничить пребывание на улице, проветривать помещения только кондиционерами, заниматься физкультурой и спортом только в закрытых спорткомплексах и воздержаться от поездок в округа, где объявлен неблагоприятный период.
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