РИАМО - 18 янв. Период неблагоприятный метеорологических условий I степени объявляют в Подмосковье с 18:00 понедельника до 10:00 19 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Как сообщили метеорологи, неблагоприятные метеоусловия ожидаются на территории городских округов Мытищи, Щелково, Электросталь, Клин, Подольск, Серпухов, Коломна, Воскресенск, Дзержинский», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он уточнил, что в указанный период в атмосферном воздухе плохо рассеиваются вредные примеси.

В это время жителям Подмосковья рекомендуют ограничить пребывание на улице, проветривать помещения только кондиционерами, заниматься физкультурой и спортом только в закрытых спорткомплексах и воздержаться от поездок в округа, где объявлен неблагоприятный период.

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