РИАМО - 18 янв. Из-за ухудшения погоды в Подмосковье, электросетевые компании региона стали работать в усиленном режиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Сильный мороз с понижением температуры воздуха до минус 31 градуса может продержаться до конца текущей недели, дальнейшее потепление может сопровождать усиление ветра, что не исключает падения деревьев и обрыва линий электропередачи.

«Энергетики продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями, они переведены в режим повышенной готовности. Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении», – сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Он добавил, что Минэнергетики региона проводит информационное взаимодействие с энергетическими компаниями, территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра на постоянной основе, а также контролирует ситуацию.

В филиале «Южные электрические сети» был введен особый режим работы, который действует с 00:00 понедельника, а в филиале «Восточные электрические сети» на текущий момент сохраняется режим повышенной готовности. В западном и северном филиалах действует штатный режим работы.



Режим повышенной готовности на текущий момент действует на всех объектах АО «Мособлэнерго». Этому поспособствовали ухудшившиеся погодные условия. Режим ввели с 17:00 16 января.

На данный момент 443 бригады, а это порядка 2,3 тысячи человек, а также около 2,73 тысячи единиц специальной техники, в числе которых резервные источники питания, находятся в оперативной готовности «Россети Московский регион».

215 аварийно-восстановительных бригад, 796 единиц спецтехники, в числе которых 65 передвижных дизельных электростанций были сформированы в филиалах с целью ликвидации ЧС. Контроль работы оборудования подстанций и внеочередные осмотры участков воздушных линий ведутся постоянно.