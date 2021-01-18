РИАМО - 18 янв. Более 1 миллиона кубометров снега вывезли на снегосплавные пункты Москвы и утилизировали после двух сильных снегопадов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«С 14 по 17 января в Москве выпало 22 сантиметра снега, что составляет более половины месячной нормы осадков. На снегосплавные пункты за этот период вывезено и утилизировано свыше 1 миллиона кубометров снега», — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что коммунальщики продолжают работы по ликвидации последствий снегопадов. В мероприятиях задействованы порядка 65 тысяч рабочих и более 11 тысяч единиц спецтехники.

В первую очередь от снега очистили основные магистрали, чтобы обеспечить бесперебойное транспортное сообщение и проезд оперативных служб. Сейчас проводится подметание проезжей части и тротуаров, активно ведется работа по ликвидации снежных куч, очистке парковочных мест, вывозу снега со дворов.

Кроме того, продолжается очистка крыш и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены, жителей призвали к внимательности.

Снегосплавные пункты в городе открыты круглосуточно. Всего к работе в зимний период подготовлено 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.